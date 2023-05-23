جراحة ناجحة لإصلاح كسر بالعمود الفقري لطفل في سوهاج.. الأولى من نوعها بالصعيد

أجرى قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، لأول مرة، جراحة دقيقة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات لديه كسر بالعمود الفقري، حيث تم إجراء توسيع للقناة العصبية مع الحفاظ على النخاع الشوكي وتثبيت الفقرات الصدرية والقطنية بواسطة نظام تثبيت مخصص للأطفال، بحيث يسمح بنمو الطفل واستطالة العمود الفقري، وهو نظام يستخدم لأول مرة في سوهاج وصعيد مصر، وفقا لتصريحات الدكتور محمد عبدالرحيم، مدير عام مستشفى الهلال للتأمين الصحي، لـ«الوطن».

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

وأضاف «عبدالرحيم»، أن الطفل الآن بصحة جيدة، ويستكمل علاجه بالمستشفى لحين التعافي، موضحا أن الفريق الطبي الذي قام بالعملية ضم عدة أطباء على قدر عالٍ من المهارة والمهنية والكفاءة بقسم جراحه المخ والأعصاب، بينهم الدكتور عابدين خيرالله، أستاذ جراحه المخ والأعصاب بجامعة سوهاج، والدكتور ديفيد نبيل، استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، والدكتور بيشوي ناجي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور باسم فارس، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، وفريق التخدير الذي ترأسه الدكتور سيد عبد اللاه، استشاري ورئيس قسم التخدير.

معالجة تجمع ليمفاوي قبل العملية

وكشف مدير مستشفى الهلال بسوهاج، أن الطفل كان يعاني من تجمع ليمفاوي قبل الجراحة، ما كان يمثل خطورة على حالته حتى تم علاجه والتعامل مع التجمع بواسطة الدكتور أيمن عبد المطلب، أستاذ جراحة القلب والصدر، حيث تم علاج الطفل من التجمع الليمفاوي بالغشاء البلوري للرئه قبل الجراحة.