وزير الصحة يشيد بجودة الخدمات في مستشفى الهلال للتأمين الصحي بالمنوفية

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمستشفى الهلال التأمين الصحي في محافظة المنوفية، مؤكدًا أن التأمين الصحي يشهد تطورًا كبيرًا في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، لمستشفى التأمين الصحي فرع المنوفية، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الطبية بمحافظة المنوفية، والتي رافقه خلالها المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد عبدالغني وكيل الوزارة بمحافظة المنوفية، والدكتور رمزي منير مدير الإدارة العامة المكتب الفني بهيئة التأمين.

الهيكل الوظيفي للمستشفى

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى المبني على مساحة 1350 مترا مربعا، ويتكون من دور أرضي و5 طوابق، بسعة إجمالية 172 سريرا، تشمل أقسام (الاستقبال، الداخلي، العناية المركزة، الحضانات، غرف العمليات، الغسيل الكلوي، الكيماوي).

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد أقسام (الطوارئ والاستقبال، الأشعة، العلاج الكيماوى، الجراحة)، إضافة إلى تفقد وحدة الغسيل الكلوي، وغرفة حضانات الأطفال، واطمئن على الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، مشيدا بجهود الفريق الطبي من العاملين بحضانات المستشفى.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير اطلع على سير العمل بخطة تدريب الفرق الطبية العاملة بالمستشفى، مؤكدًا دور البرامج التدريبية في خلق كوادر بشرية تمتلك مهارات فائقة، مشيرًا إلى أن هذه الدورات التدريبية شملت التدريب على أساسيات الجودة في الرعاية الصحية، ومكافحة العدوى للأطباء والتمريض، والإنعاش القلبي الرئوي.

ونوه «عبدالغفار»، إلى أن الوزير تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى، وغرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مضيفا أن الوزير تابع انتظام القوى البشرية، وتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل والبلازما، كما اطمأن على توافر القوى البشرية بجميع التخصصات الطبية، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة.

مشاركة المستشفى في المبادرات الرئاسية

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية مستشفى الهلال التأمين الصحي، حيث انتفع منه 1.5 مليون مواطن خلال عام 2022، مشيرا إلى أن المنظومة التأمينية بالمحافظة، تخدم 2.4 مليون منتفع، من إجمالي 4.8 مليون نسمة، بنسبة تغطية تأمينية تصل لـ 50%.

وذكر، أن المستشفى شارك بمبادرات رئيس الجمهورية، ومنها مبادرة منع قوائم الانتظار، والتي انتفع منها 5 آلاف و314 مواطنا، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الدراسية الابتدائية، وانتفع منها 551 ألف طالب، منذ انطلاق المبادرات الرئاسية رسميا.

يُذكر أن الأقسام العلاجية للمستشفى، تشمل (الغسيل الكلوي، وأمراض اليوم الواحد، والحضانات، والأورام، والأطفال، والباطنة العامة، والعناية المركزة)، إلى جانب الأقسام الجراحية والتي تجرى جراحات (ترقيع طبلة الأذن، وعلاج تشوهات الأذن الخارجية، وتغيير مفصل الفخد والركبة، ومناظير الكتف والركبة، ومناظير الحالب والمثانة والكلى والحصوات، والولادة الطبيعية والقيصرية، واسئصال الأورام الحميدة، واسئصال أكياس المبايض، وجراحات التجميل، واسئصال أورام الثدي، والأوعية الدموية، وجراحات الأطفال، والقسطرة الطرفية).