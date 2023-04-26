أبانوب ابن سوهاج يُبدع بنحت توت عنخ أمون على الرمال.. استغرق أكثر من شهر (صور)

استطاع ابن سوهاج الفنان «أبانوب غالي بطرس» تطويع الرمال بين يديه وتشكيلها للعديد من التحف والتماثيل مستخدمًا المياه ما بين الأشكال الكرتونية والآثار الفرعونية صانعا تحف إبداعية تجذب العديد من الزائرين لمتحف الرمال بمدينة الغردقة لمشاهدة ذلك الفن وفقا لحديث «أبانوب» لـ«الوطن».

درس أبانوب الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، ليتجه ابن سوهاج للعمل بنحت التماثيل بداية من الفايبر، وصولا لنحت الرمال.

نحت التماثيل الأثرية

اهتم «أبانوب» بنحت المعالم الأثرية داخل متحف الرمال بمدينة الغردقة ليشاهدها الزائرين والسائحين، وكأن المتحف ضم أثارنا بمكان واحد، فنحت معبدي أبوسمبل ومعبد حتشبثوت ومعبد ادفوا ولوحة أنوبيس وهو يدفن الموتى وآخر أعماله توت عنخ أمون، فضلا عن نحت بعض الشخصيات الكرتونية المحبوبة للأطفال ليجدوا ما يجذبهم بالمتحف، فنحت شركة المرعبين المحدودة وماشا والدب وميكي ماوس.

تمثال توت عنخ أمون بمتحف الرمال

استغرق تمثال توت عنخ أمون أكثر من شهر بطول 5 أمتار، وعرض للقاعدة 5 أمتار ونصف، ليأخذ مكانه بمتحف الرمال بين التماثيل السابقة، حيث صمم القناع على قاعدة رملية تمن الزائرين من مشاهدته والتقاط الصور التذكارية معه.

سر تطويع الرمال والمياه ونحتهم

طوع «أبانوب» الرمال بين يديه مستخدما قوة الضغط بالمياه فقال «شغل الرمل صعب جدا كخامة لذا يتم استخدام المياه لإكسابها قوة حيث يتم ضغط الرمل مع المياه لتكوين بلوكات مضغوطة تكتسب الرمال خلالها قوة تمكنني من النحت لأصل للشكل الأخير من التمثال».

وأوضح أن التماثيل الفرعونية تحتاج وقتا أكثر كثيرا من التماثيل الكرتونية أو الجاريات بتصميمها ونحتها لكثرة تفاصيلها.

وكشف عن سر استخدام المياه الترميم، حيث يتم بالمياه إعادة تشكيل أجزاء التماثيل التي تتعرض للتلف بفعل الرياح أو مؤثرات خارجية، ليعود التمثال كما كان، لذا يحتفظ متحف الرمال بتماثيله منذ صناعتها لتستقبل الزائرين.

المشاركة بحفل قناه السويس ميريت آمون حلم منتظر

وشارك ابن سوهاج بتصميم ونحت تماثيل حفل افتتاح قناة السويس من مادة الفايبر كما صمم ونحت جدارية رفاعة الطهطاوي بميدان الـ3 وزات بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

يتمنى «أبانوب» ابن سوهاج أن يتمكن قريبا من نحت تمثال ميريت أمون زوجة الملك رمسيس الثاني الذي يقبع تمثالها بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وضمه لمتحف الرمال بمدينة الغردقة.