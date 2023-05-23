بيلغورود تشهد صراعا جديدا بين روسيا وأوكرانيا.. وقوات منشقة تعلن مسؤوليتها

يستمر القتال بين روسيا وأوكرانيا في منطقة بيلغورود، في الوقت الذي ذكرت فيه روسيا أن جماعات مسلحة أوكرانية ظهرت وعبرت إلى المنطقة وسط إصابات واشتباكات قوية.

مخربون في بيلغورود وصراع بين روسيا وأوكرانيا

وقال حاكم المنطقة المحلي فياتشيسلاف جلادكوف، إنّ الدفاعات الجوية نفذت إسقاط لطائرات مسيرة عن بعد خلال الليل بعد قصف تم للمنازل والمباني الحكومية ولم يوجد قتلى فى الاشتباكات بمنطقة بيلغورود القائمة بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا حاكم المنطقة أن الحديث عن عودة السكان الفارين إلى منازلهم حاليًا أمر سابق لأوانه خاصة أن روسيا تنفذ عملية تطهير للمنطقة من أجل التوصل إلى المخربين الذين يتحركون في هذه المنطقة ومدعومين من أوكرانيا، بحسب موقع «روسيا اليوم».

تفاصيل الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا

وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، أنّ أخبار منطقة بيلغورود والاشتباكات بين قوات روسيا وأوكرانيا وصلت إلى الرئيس الروسي الذي يحاول تحقيق تقدم جديد على أرض الواقع بعد السيطرة على مدينة باخموت، بينما تشير أوكرانيا إلى أنّ روسيا شكّلت مجموعات مسلحة تتحرك في منطقة بيلغورود.

جماعة منشقة وراء أحدث منطقة بيلغورود

وفي السياق ذاته، ذكرت جماعة فيلق حرية روسيا المناهضة لبوتين وتتخذ أوكرانيا مقرًا لها أنّها وراء العمليات العسكرية في منطقة بيلغورود والاشتباكات بين قوات روسيا وأوكرانيا، فيما خرجت كييف سريعًا لتنفي هذا الأمر، وتعلن عدم مسؤوليتها عن أي أحداث وقعت مؤخرًا.