رئيس وزراء روسيا: التضخم في بلادنا هو الأقل بين دول أوروبا

أكّد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أنَّ معدل التضخم في بلاده هو الأدنى في أوروبا، إذ تباطأ إلى مستوى 2.3% في أوائل مايو على أساس سنوي.

انخفاض معدلات البطالة في روسيا إلى مستويات قياسية

وقال رئيس الوزراء الروسي، خلال منتدى الأعمال الروسي الصيني في شنجهاي وفقًا لقناة «روسيا اليوم»، إنَّ هذا المؤشر هو أدنى رقم بين جميع الدول الأوروبية، فيما وصل معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.5% فقط.