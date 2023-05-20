مجموعة السبع تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا دون شروط مسبقة

طالبت مجموعة السبع، روسيا بسحب جميع قواتها من أوكرانيا دون شروط مسبقة.

وطالبت مجموعة السبع في بيان لها أوردته قناة «الحرة الأمريكية»، اليوم السبت، بكين بالضغط على روسيا لوقف عدوانها على أوكرانيا.

وأكدت دول مجموعة السبع أنها تريد علاقات بناءة ومستقرة مع الصين.

وصول 25 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا

وفي سياق منفصل، استقبلت بولندا ما يزيد على 25 ألف لاجئ أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو 11.983 مليون لاجئ.

ووفقا لنشرة راديو بولندا الناطقة، فإن نحو 23 ألفا و500 شخص غادروا البلاد أمس الجمعة، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 10.187 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.