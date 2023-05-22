روسيا: تصريحات واشنطن حول استهداف القرم يظهر توجهها نحو التصعيد

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إمكانية استهداف شبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا يظهر التوجه الأمريكي نحو التصعيد.

وأضاف «ريابكوف» حسبما أوردت قناة «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، أن الغرب لن يتمكن من تحقيق أهدافه من خلال تزويد أوكرانيا بمقاتلات (إف 16)، مشددا على أن بلاده قادرة على ضمان أمنها.

الغرب لن يتمكن من تحقيق أهدافه

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد أمس الأحد، أن الولايات المتحدة لا تمانع شن أوكرانيا هجمات على شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الأمريكية، قائلًا: «لا نضع أي قيود في وجه أوكرانيا لاستهداف الأراضي الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا»، معتبرا أن شبه جزيرة القرم هي أراض أوكرانية.