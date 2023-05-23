«تعليم المنوفية» تشكل لجنة لمراجعة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

عقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اجتماعًا طارئًا مع اللجنة التي قرر تشكيلها برئاسته، وبمشاركة طارق سعد الدين، وكيل المديرية، ومحمد صحصاح، مدير عام التعليم العام، وبعض الموجهين الأوائل للدراسات الاجتماعية لفحص امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية العامة بعد ورود شكاوى منه.

مراجعة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وتناقش اللجنة، الامتحان وفق المواصفات الفنية الواردة من وزارة التربية والتعليم، وكذلك تصحيح عينة عشوائية من جميع الإدارات التعليمية للوقوف على مستوى إجابات الطلاب وسيتم مراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب ومحاسبة المتسبب في ذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب.

شكاوى الطلاب من امتحانات الدراسات بالشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أنه بناءً على ما ورد إلى غرفة العمليات من اتصالات تليفونية، وشكاوي إليكترونية على الصفحات الرسمية، من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية العامة اليوم في المدارس على مستوي الإدارات التعليمية.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة المنوفية اليوم الخامس على التوالي، وأكدت مديرية التربية والتعليم عدم تسجيلات أي شكاوي كبيرة خلال الامتحانات، وإنما بعض المشاكل البسيطة التي تم التدخل لحلها.