رئيس «المصرية للأعلاف» بالحوار الوطني: يجب منح الترخيص المتعدد لدعم المصنعين

قال الدكتور محمود حسني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأعلاف، إن قطاع الأعلاف من أهم القطاعات في مصر، باعتباره الترس المحرك للثروة الداجنة، والحيوانية، والسمكية.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للأعلاف، خلال كلمته في الجلسة الثانية بمناقشات الحوار الوطني بلجنة الصناعة، أن مبادرة ابدأ قدمت له الدعم، ومن خلالها تمكن من تشغيل مشروعه بالكامل خلال 9 أشهر، موضحا أنه بعد 10 أشهر فقط تمكن من بدء خطوات التصدير إلى دبي، موضحا أنه بفضل المبادرة سيتم التصدير أيضا إلى تنزانيا.

المصنع يتحمل جميع التحديات

وأوضح أن المصنع يتحمل جميع التحديات على خلاف المستثمر الذي يستهدف تشغيل رأس المال في المقام الأول، مشيرا إلى ضرورة تقديم حزمة من المغريات والتحفيز للمساهمة في قطاع الصناعة، واقترح منح ترخيص متعدد للمصانع والصناعات المكملة المغذية لصناعتها، بالإضافة إلى توحيد الضرائب في مكان واحد من أجل التسهيل على المصنعين.