حزب «المحافظين» يوصي بإنشاء وزارة مستقلة للتعدين والثروة المعدنية

قال عيد نور مسعود ممثل حزب المحافظين بجلسة لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن قطاع الثروة المعدنية يعزز دور الاقتصاد المصري، وأوصى بفصل الثروة المعدنية عن البترول وجعلها وزارة مستقلة.

جلسة لجنة الصناعة في الحوار الوطني

واضاف «مسعود» خلال كلمته في مناقشات الحوار الوطني أن مدينة القصيم بالبحر الأحمر، كان بها العشرات من مناجم الفوسفات التي يعمل بها آلاف العمال، لكن بسبب التهميش والمشاكل التي تعرضت لها هذه المناجم أغلق أغلبها.

270 موقعا لاستخراج خام الذهب

وتابع بأن مصر بها نحو 270 موقعا لاستخراج خام الذهب، يحقق أحد تلك المواقع 5 مليارات جنيه كدخل سنوي، مطالبا بضرورة الاهتمام بباقي المواقع.