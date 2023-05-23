عضو حزب الحرية: الحوار الوطني فرصة حقيقية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة

وجّه محمد البرقي، عضو الهيئة العليا واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعوته الكريمة لجميع الأحزاب والقوى السياسية، التي شملت جميع أطياف المجتمع المصري لإجراء هذا الحوار الوطني، في هذه المرحلة التي تتسم بتحديات محورية نتيجة متغيرات محلية وإقليمية.

مناخ الاستثمار المحلي

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» بالحوار الوطني.

وأضاف أن الحوار الوطني فرصة حقيقية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها الركيزة الاقتصادية، باعتبارها الدعامة الرئيسية لتحدي النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة.

مصر تمتلك مقومات صناعية تؤهلها للريادة إقليميا

وتتمثل رؤية الحزب في ملف الصناعة كالآتي:

تمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للصناعة في كافة المجلات.

وتتمثل رؤية الحزب في ملف الاستثمار كالآتي:

مصر من أكثر الدول التي تتميز بأرض خصبة للاستثمار، بالإضافة إلى كونها من الأسواق الناشئة المتميزة، ووجود فرص للاستثمار في جميع المجالات دون استثناء ويعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم أشكال التمويل الخارجي للتنمية، إذ لم تعد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر قاصرة على جذب رؤوس الأموال، ونقل التقنيات الحديثة والمهارات الإدارية فحسب؛ بل امتد دوره إلي المساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة من خلال زيادة درجة التنافسية، ودعم القدرات التصديرية، فضلاً عن المشاركة في توفير مقومات التنمية المستدامة.