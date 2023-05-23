نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس 2023.. تُعتمد اليوم

يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس 2023، مساء اليوم، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس 2023

وأصدرت محافظة بورسعيد بيانا أوضحت فيه أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيعتمد في التاسعة مساء اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس 2023، وتكريم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس 2023

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وكانت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أعلنت أن نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس 2023 سيتم إعلانها عقب اعتماد محافظ بورسعيد لها، وذلك بعد انتهاء الامتحانات أمس.