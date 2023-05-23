سيناتور روسي يدعو لوضع رئيسة مولدوفا على قائمة المطلوبين الدوليين

دعا النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، لجنة التحقيق الروسية، إلى فتح قضية جنائية بحق رئيسة مولدوفا مايا ساندو، ووضعها على قائمة المطلوبين الدوليين، جراء تهديدها باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن زار مولدوفا.

تعليق لجنة التحقيق الروسية

وقال جباروف، عبر تطبيق تيلجرام، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن لجنة التحقيق الروسية تمتلك كافة الأسباب لفتح قضية جنائية بحق الرئيسة ساندو، ووضعها على قائمة المطلوبين الدوليين، وذلك بسبب تهديدها باعتقال الرئيس بوتين حال زيارته لمولدوفا، مؤكدا في الوقت نفسه أن اقتصاد واستقرار مولدوفا يعتمد على روسيا بشكل كامل.

وكانت رئيسة مولدوفا، قالت إن فرق الأمن المولدوفية ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن زار الجمهورية، امتثالا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.جدير بالذكر أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في 17 من مارس الماضي، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

عدم اعتراف روسيا باختصاص المحكمة الجنائية

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.