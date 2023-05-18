بوتين: صادرات الحبوب الروسية ستصل إلى 60 مليون طن في 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنّ روسيا ستصدر هذا العام ما بين 55 و60 مليون طن من الحبوب.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع حكومي للشؤون الزراعية، أوردته قناة «روسيا اليوم»، أنّ روسيا من أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم، حيث من المتوقع، وفقا لنتائج العام الزراعي 2022-2023، أن تصل صادرات الحبوب إلى نحو 55-60 مليون طن.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنّه رغم القيود التجارية تمكنت روسيا من زيادة صادراتها الزراعية لتصل إلى 41.6 مليار دولار، مضيفا أنّ المجمع الصناعي الزراعي الروسي يظهر بشكل عام اتجاها إيجابيا، حيث بلغ مؤشر الإنتاج الزراعي في نهاية العام الماضي 110.2% وتم حصاد نحو 158 مليون طن من الحبوب.

وأكد بوتين، أنّ المناطق الجديدة في روسيا يجب أن تتلقى كل الدعم في القطاع الزراعي بما يشمل القروض بشروط ميسرة.