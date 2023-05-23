عضو أمناء الحوار الوطني: مصر تستورد 95% من الزيوت.. وعلينا النهوض بالصناعة

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن لجنة الصناعة بالحوار الوطني، رفعت شعار «إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية» تلك الصناعة التي تعاني كثيرا.

وأضاف عبد القوي، أن الصناعة الوطنية عبارة عن عدد من المدخلات والمخرجات، ولكن هناك أعباء كبيرة تقع على القطاع الصناعي، انعكست هذه المعوقات على المنتج والتسويق، ما يستوجب إعادة النظر في القطاع بالكامل، لافتا إلى عزوف البعض عن الصناعة لصالح قطاعات أخرى.

تغيير مصلحة الكفاية الإنتاجية

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على ضرورة تغيير مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتقوم بالدور المنوط بها من خلال إعداد كوادر بشرية حقيقة للتنمية الصناعية، منتقدا أن يكون هناك أكثر من ظاهرة تراقب على القطاع الصناعي، مطالبا بتوحيد الجهات المعنية بالصناعة.

وأضاف أن مصر تستورد 95% من الزيوت، متابعا: هذا غير مقبول في دولة تريد النهوض بالصناعة، علينا الاهتمام بها من خلال حزمة من الإجراءات الجادة، ومتابعة التنفيذ على الأرض، متسائلا عن ملف التصدير وأين مصر من أفريقيا، مشددا على ضرورة وضع سياسة متكاملة واستراتيجية للصناعة الوطنية والتصدير.

الجلسة النقاشية للجنة الصناعة

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، والصناعات القائمة والمتعثرة والجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر «السياسات النقدية والمالية».