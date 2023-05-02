«البدوي»: الدولة المصرية تستهدف الاعتماد على الصناعة الوطنية في الفترة المقبلة

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال أمس الإثنين، احتوى على جزء مهم جدًا وهو الحوار الذي دار بينه وبين الـ5 أشخاص المسؤولين عن 5 شركات، إذ إن هذا الحوار يوضح سياسة الدولة في الفترة المقبلة بخصوص التصنيع في مصر.

الدولة المصرية تستهدف الاعتماد على التصنيع المحلي بشكل أكبر

وأضاف «البدوي» خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية تستهدف الاعتماد على الصناعة الوطنية والتصنيع المحلي بشكل أكبر، وأن نعمل في إطار الاعتماد على أنفسنا في مسألة التصنيع.

وتابع مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون المنتج محليا وإن كان فيه مكون أجنبي يجب ان يكون أقل، كما تستهدف الدولة المصرية تشغيل عدد كبير من العمال، وفي الحوار، قال الرئيس السيسي لأحد المتحاورين معه وصاحب إحدى الشركات: "احلم أولا والدولة مستعدة تساعدك مش تشاركك"، وهو ما يعني أن الدولة المصرية ستكون داعما رئيسيا في المرحلة المقبلة لأصحاب الأعمال حتى يطوروا منتجاتهم وشركاتهم.