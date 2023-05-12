«تجارية القليوبية»: مبادرات حكومية لتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير العملة الصعبة

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بحرص وزارة التجارة والصناعة، بتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة، وترسيخ أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية هامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

الدولة تحرص على مساندة الجهود الداعمة لتوطين الصناعة

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إن الدولة تحرص على مساندة الجهود الداعمة لسياسات توطين الصناعة، خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح «الفيومي»، أن هناك العديد من المبادرات الحكومية لتشجيع الصناعات الوطنية بشكل كبير من الدولة بتوجيهات من رئاسية، مشيرا إلى أهمية دعم الدولة لتلك الصناعات الوطنية عن مثلها من المنتجات الأجنبية، مما ساعد في توفير العملة الصعبة للبلاد في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم.

توفير تمويلات لقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الدولة تبذل قصر جهدها في توفير تمويلات لقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، التي جاءت بنتائج المثمرة جعلها تساعد على فتح مجال وفرص عمل وبذلك تنخفض البطالة، وفي نفس الوقت تتيح ضخ أموال في الأسواق حقق جدوى اقتصادية على جميع أفراد المجتمع وتعمل على تشغيل المصانع، لذلك فأي مبادرة تعود بالخير على الاقتصاد المصري، لأن هذه المبادرات تعتبر مبادرة جيدة ونشجعها ونعتد بها لأنها مجزية للاقتصاد.

واختتم الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، حديثه، أن الدولة أتاحت مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، بـ150 مليار جنيه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفترة الحالية لدعم المصنعيين والمزراعين بالفترة الأخيرة.