كلينتون تعلق على تقدم بايدن في العمر والانتخابات الرئاسية: مصدر قلق للجميع

علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، على تقدم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في العمر وقلق الناخبين من هذا الأمر بعد إعلان ترشحه لولاية ثانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل.

مشكلة عمر بايدن

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن عمر بايدن صاحب الـ 80 سنة يعد مشكلة في انتخابات عام 2024 وجاء ذلك خلال مؤتمر لها في واشنطن، حيث تم توجيه سؤال لها بخصوص تعثر بايدن خلال قمة السبع في اليابان.

سؤال حول صحة بايدن

وردت كلينتون على السؤال قائلة: «إن عمره (بايدن) مشكلة، ولدى الشعب كل الحق لكي يقلقوا بشأنها»، معتبرة أن «عمر الرئيس الأمريكي مصدر قلق للجميع، ولقد كان لدينا رؤساء سقطوا (على الأرض) قبل ذلك، وكانوا أصغر بكثير (من بايدن)، غير أن الناس لم تصب بالقلق».

أمل في فوز بايدن

وأشارت وزير الخارجية السابقة، إلى أنها أن تأمل أن يكون بايدن أكثر تركيزا وقدرة على المنافسة في الانتخابات المقبلة، خاصة أن هناك فرص لإعادة انتخابه مرة أخرى، وهذه التصريحات تخرج لأول مرة، رغم أنها منتمية للحزب الديمقراطي المنتمي إليه بايدن.

استطلاع رأي حول ترشحه للرئاسة مرة أخرى

يشار إلى أن بايدن أعلن في 25 أبريل الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية عبر تغريدة له على تويتر، في الوقت الذي كشف استطلاع رأي أن 70% من الأمريكيين نصفهم من الديمقراطيين لا يرغبون في ترشح بادين مرة أخرى لانتخابات الرئاسة في ظل تقدمه في السن.