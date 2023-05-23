بايدن يصف اجتماعه مع رئيس النواب الأمريكي بالمثمر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، كان مثمرا، حول الحاجة إلى منع التخلف عن السداد، وتجنب كارثة للاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن الجانبين، أكدا أن التخلف عن سداد الدين غير مطروح على الطاولة.

وأشار بايدن، إلى أنه رغم وجود مجالات خلاف، فسيواصلون المضي قدما في هذا الأمر.

وكان رئيس أركان القوات البحرية الأمريكية، الأميرال مايكل جيلداي، حذر في وقت سابق، من أن التخلف المحتمل عن سداد الديون، سيؤدي إلى عواقب كارثية على الجيش، مضيفا خلال ندوة لمجلس العلاقات الدولية، أن التخلف قد يقوض ثقة الحلفاء، والشركاء بـ«واشنطن»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مكارثي: لهجة المحادثات أفضل من المعتاد

وفي وقت سابق، أشار مكارثي، إلى أن خفض الإنفاق على الدفاع ليس ضمن أجندة المحادثات، مؤكدا أن لهجة المحادثات كانت أفضل من المعتاد، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وقال مكارثي، إن خفض الإنفاق الدفاعي ليس على أجندة المفاوضات بين السلطات التنفيذية والكونجرس الأمريكي، نظرا للوضع الدولي، مضيفا: «لا نريد أن تكون الولايات المتحدة تحت الخطر»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

رئيس النواب: سأتحدث مع بايدن يوميا

وشدد رئيس النواب، على ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق، موضحا أن المفاوضين سيجتمعون من جديد لبحث أرض وسط بشأن سقف الدين.

وتابع مكارثي قائلا، إنه سيتحدث مع بايدن يوميا حتى نحل تلك المسألة، رافضا مسألة تمديد قصير الأجل لموعد الاتفاق على رفع سقف الدين واعتبرها إخفاقا.