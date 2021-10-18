خروج الرئيس الأمريكي الأسبق «بيل كلينتون» من المستشفى.. «صور وفيديو»

خرج الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، البالغ من العمر«75 عاما»، من مركز «إيرفين الطبي» التابع لجامعة كاليفورنيا بمقاطعة أورانج، بعد 5 أيام من دخوله المستشفى للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.

ودخل «كلينتون»، مساء الثلاثاء الماضي، المركز الطبي بسبب عدوى غير مرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث كان في جنوبي كاليفورنيا لحضور حفل استقبال خاص وعشاء لمؤسسة كلينتون غير الربحية، فيما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن أحد مساعديه قوله إنه بعد لقاء كلينتون بأصدقائه في مقاطعة أورانج، شعر بالإرهاق.

وكان مساعد كلينتون، قال أمس الأول السبت، إن الأخير يتعافى من عدوى بالمسالك البولية، مضيفا أنه يرقد في قسم العناية المركزة بالمستشفى، موضحا أن حالته المعنوية جيدة وأنه يقرأ الكتب ويشاهد التغطية التلفزيونية حول دخوله المستشفى.

كلينتون سيعود إلى منزله في نيويورك لـ إنهاء المضادات الحيوية

وقال الدكتور ألبيش أمين، رئيس قسم الطب في «ايرفين الطبي»، المشرف على فريق الأطباء المعالج لـ كلينتون، في بيان مشترك مع المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق أنجيل أورينا، نشر على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن كلينتون خرج من المركز الطبي، وأضافا، أن الحمى وعدد خلايا الدم البيضاء لدى الرئيس الأسبق أصبحا طبيعيين، وسيعود إلى منزله في نيويورك لإنهاء تناول المضادات الحيوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف «أمين»، أنه نيابة عن الجميع في «مركز ايرفين الطبي»، «نعلن تشرفنا بعلاجه وسنواصل مراقبة تقدمه». وكان أمين، وطبيبة كلينتون الأولية الشخصية الدكتورة ليزا بارداك، قالا في بيان مشترك، إنه تم إدخال الرئيس الأسبق إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الدقيقة وإعطائه المضادات الحيوية والسوائل الوريدية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، أن كلينتون سيتوجه إلى نيويورك مع قرينته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 هيلاري كلينتون وابنته تشيلسي.

وكانت كلينتون، وتشيلسي، زارتا بيل في المستشفى، أمس الأول السبت، فيما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة الماضية، إنه يبدو بحالة جيدة.

بدوره، قال موقع «أيه بي سي 7» الأمريكي، إن كلينتون عند مغادرته كان يرتدي جينز ومعطفًا رياضيا، كما كان يرتدي قناعا للوجه، وخرج من المستشفى ببطء، فيما توقف لمصافحة الأطباء والممرضات.

وشغل «كلينتون»، منصب الرئيس الأمريكي الـ42 في الفترة من«1993- 2001» وفي عام 2001، تعرض إلى أزمات صحية صحية، وفي عام 2004، خضع لعملية جراحية رباعية بعد أن عانى من آلام طويلة في الصدر وضيق في التنفس.

وكان أنخيل أورينيا، المتحدث باسم كلينتون، قال في وقت سابق، إن الرئيس الأسبق يحقق تقدما ممتازا، مشيرا إلى أن بيل، بمعنويات عالية وكان يقضي وقتا مع عائلته والتقى أصدقاء وتابع مباريات كرة القدم الطلابية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، إن كلينتون ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي، موضحة أن حالة الرئيس الأسبق، لاعلاقة لها بمشكلاته السابقة في القلب.