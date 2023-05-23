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عضو حزب التجمع يطالب بإصدار قانون الصناعة الموحد

كتب:

يسرا البسيوني
07:28 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
جلسات لجان الحوار الوطني

جلسات لجان الحوار الوطني

طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلى دمج وزارة الصناعة مع قطاع الأعمال.

انتهاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وطالب خلال كلمته في الجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، الحكومة بإعلان الجدول الزمني لانتهاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لافتا إلى ضرورة إطلاق حملة قومية لتوعية الشباب وصغار المصنعين بشأن أهمية المشروعات الصغيرة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والنقد الأجنبي.

التوجه نحو المدن الصناعية

وأشار إلى ضرورة التوجه نحو المدن الصناعية من خلال المدن القائمة في المحلة وكفر الدوار، والاهتمام بها، وليس إطلاق مدن جديدة، مقترحا تقديم مشروع بعنوان «المحلة الكبري ذات طابع خاص» للأمانة الفنية للحوار.

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