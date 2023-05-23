أستاذ تمويل: توقيت إجراء الحوار الوطني مهم.. والمشاركون لديهم هدف واحد

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني يتناول أطراً متعددة، والإطار الاقتصادي هو الأهم، حيث يناقش اهتمامات المواطن واحتياجاته والتحديات التي تواجهه.

تحديات عالمية كبيرة

وأضاف «إبراهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، أن حجم التحديات التي تواجه الاقتصادين المصري والعالمي كبيرة، ومن ثم كان من المهم في هذه التوقيتات أن يكون هناك حوار وطني خالص.

وأشار إلى أن كل مشارك في الحوار الوطني لديه هدف واحد، هو الحفاظ على الدولة وتنميتها، كما أنه يستضيف قمماً من تيارات سياسية مختلفة وأيدولوجيات مختلفة، وهو ما نحتاجه بشدة، والحكومة تحتاج إلى معرفة كل وجهات النظر، نظرا للتحديات الكبيرة، والأمر يحتاج بأن كل التيارات السياسية والفكرية المختلفة تتبارى رؤى جديدة.

توافق في الحوار الوطني

ولفت أنه قد يحدث توافق في الحوار الوطني على نقاط محددة، سيتم التأكيد على تبنيها من قبل الحكومة، وقد يكون هناك وجهات نظر مختلفة يتم الاستعانة بها في مراحل لاحقة.