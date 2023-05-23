ما عقوبة تهريب الذهب بعد قرار رفع الجمارك عنه؟.. خبير قانوني يجيب 

رغم موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر، إلا أن هناك أشخاصا يهربون الذهب، ولكن القانون وضع عقوبة رادعة لذلك.

عقوبة تهريب الذهب

وفي ذلك الصدد، قال ياسر حسين كمال المحامي بالنقض، إن القانون فرق بين التهرب الشخصي أو كان التهريب بقصد الاتجار إذ نص في المادة 78 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح «كمال» في ذات السياق، أنه يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.