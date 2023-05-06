بعد ضبط مسافرين بـ12 سبيكة.. ما هي عقوبة تهريب الذهب؟

حاول راكبان مصريان، قادمان من العين إلى مطار القاهرة الدولي، بطريقة غير مألوفة تهريب كمية من السبائك الذهبية دون دفع الضرائب الجمركية. فكر الراكبان في إخفاء السبائك داخل علب البرفان، لكن خطتهما لم تنجح، حيث شك حسن شرف، مأمور الجمارك المعين على لجنة الخط الأخضر، بأحدهما أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية. وبعد سؤاله وإنكار الراكب حوزته لأي شيء يجب دفع عليه ضرائب ورسوم جمركية، تم تفتيش حقائبه وعثر على 12 سبيكة ذهبية مهربة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

الرأي القانوني في الواقعة

وفي ذلك الصدد يقول أشرف فرحات المحامي بالنقض أنه وفقاً للفقرة الأولي من المادة 77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 يعد تهريبا إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي الجمارك عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو عند الدخول إليها بقصد تهريبها وهو ما يعتبر تهريبًا إدخال البضائع من أي نوع إلى مصر أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها وبالمخالفة للنظم المعمول بها.

عقوبة التهريب تصل إلى الحبس والغرامة

وأضاف «ناجي»: وعليه فأن تهريب الذهب وغيره من البضائع المستحق عليها رسوم جمركيه يعاقب عليها طبقا لنصوص المواد 77 ، 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 بشأن التهريب.

وفرق القانون بين التهرب الشخصي أو كان التهريب بقصد الاتجار حيث نص في المادة 78 علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حالة الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات

وتابع «ناجي»: أنه وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

حالات مضاعفة التعويض المادي

وأوضح أن التعويض يضاعف في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها .ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.