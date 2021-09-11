برلمانيون: لا عقوبة قانونية على الطفل الذي يقود «التوك توك»

انتشرت ظاهرة قيادة الأطفال للتوك توك، رغم أن القانون يمنع منح أي رخص للأطفال، وفجّر النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، مفاجأة بالتأكيد أن قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، رغم أنه يحتوي على فصل كامل لقيادة الأطفال وحماية الطفل من أخطار المرور ومواجهة المخالفين، إلا أنه لم ينص على أي عقوبة للطفل الذي يقود مركبة قبل بلوغ السن ولكن تضمن عقوبة لمن يمنح ترخيصا للطفل.

برلماني: لا عقوبة لقيادة الطفل لـ«التوك توك» بالقانون

وأضاف النائب أحمد حته في تصريحات لـ«الوطن» أن المشكلة تكمن في الأطفال الذين يقودون التوك توك ولا يحملون ترخيصا ولا يحتاجون أساسا لترخيص، لأن مركبة «التوك توك» معظمها غير مرخص ولا تحمل أي أرقام، وبالتالي قيادة الأطفال في الأصل تمثل كارثة في الشارع وتحولت لظاهرة تستحق المواجهة.

وتابع عضو مجلس النواب: «على الأقل إذا كنا عجزنا عن مواجهة مافيا التوك توك والقضاء عليها فعلى الأقل يجب على الدولة تفعيل الرقابة بشكل أكبر لمنع قيادة الأطفال للتوك توك، خاصة أن عمالة الأطفال جريمة دولية ولا يجب الاستسلام لهذا الواقع».

التوبيخ والتسليم أو الإيداع بمؤسسة رعاية أبرز الإجراءات

وأكد «حته» أن المادة 101 نصت بالحكم على الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة القيادة لإحدى المركبات بأحد التدابير التالية: التوبيخ، التسليم للأهل، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأوضح النائب أن المادة 50 من قانون الطفل تنص على أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص، وعدا المصادرة للمركبة لا يحكم على الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

قطامي: التوك توك أكبر مجال لعمالة الأطفال في مصر

وأكد النائب عمرو قطامي، عضو مجلس النواب لـ«الوطن» أن أكبر مجال لعمالة الأطفال المحظورة هو قيادة التوك توك وهناك أطفال في العاشرة أو التاسعة أحيانا يقودون التوك توك الذي تحوّل إلى مافيا، ولا يمكن الوصول لصاحب التوك توك الذي قام بتشغيل الطفل، المشكلة أنها تمثل خطورة كبيرة لأنها لا تضر الطفل فقط بل يمكن أن تسبب حوادث يكون لها ضحايا ووفيات.

وأضاف «قطامي» أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حظر في المادة 99 تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة تشغيل الأطفال

وطالب قطامي، بتغليظ عقوبة من يدفعون الأطفال لقيادة التوك توك من خلال تعديلات تشريعية وكذلك تشديد الرقابة على أرض الواقع لمواجهة ظاهرة قيادة الأطفال خاصة أن الطفل هو في النهاية ضحية ولا يمكن معاقبته.