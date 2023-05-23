أمين الفتوى بالإفتاء عبر قناة الناس: لا يجوز إخراج أموال عوضا عن الأضحية

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل من محافظة قنا، يدعى أحمد، مفاداه أنه يريد أن يخرج أموالاً مقابل الأضحية حتى يستفيد منها الناس عوضا عن اللحوم.

لا يجوز إخراج أموال مكانها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «الأضحية شعيرة ومن ثم لا يغني هنا إخراج الأموال، النهارده ربنا موسع عليا وأقدر أشتري خروف أو مبلغ أشارك فيه بسبع أبقار، لا يجوز أخذ المبلغ أوزعه، لازم أذبح وأريق الدماء في هذا الموسم لأن هذه شعيرة مقصودة لا يجوز إخراج أموال مكانها».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.