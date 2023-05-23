جامعة الإسكندرية: توقيع عدة درجات مزدوجة مع جامعات بريطانية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية تسعى من خلال استراتيجية واضحة ومحددة إلى تحقيق تنافسية التعليم وتخريج طالب متميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، موضحاً أن الجامعة تتعاون لهذا الغرض مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرموق، وتستعد خلال الأيام القادمة لتوقيع عدة درجات مزدوجة مع عدة جامعات بريطانية.

وأضاف قنصوة خلال احتفالية يوم الجاليات الثقافي، الذي تنظمه إدارة الوافدين بالجامعة بمشاركة 16 جالية من كافة الجنسيات المختلفة الدارسين بجامعة الإسكندرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، أنه سعيد بتكاتف الطلاب من مختلف الجنسيات، والرسائل التي يعبر عنها هذا المشهد وهي «إننا كلنا واحد»، موجها الشكر للطلاب على إظهارهم للقيم الإنسانية في أبهى صورها، مثل التسامح والإخاء واحترام الحضارات بين الشعوب، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

البرامج الدراسية بجامعة الإسكندرية الأهلية

وأشار إلى البرامج الدراسية بجامعة الإسكندرية الأهلية التي تتواكب مع التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي واحتياجات سوق العمل.

كما أعرب الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بهذا التجمع من الجاليات المختلفة على أرض مصر، مؤكدا دعم جامعة الإسكندرية لطلابها الوافدين ليس في الناحية الأكاديمية فقط، إنما يمتد هذا الدعم ليشمل كافة الأنشطة الطلابية والثقافية الترفيهية والرياضية.

وقالت الدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، إن احتفال اليوم يمثل عُرسا تتزين فيه مختلف الثقافات على أرض جامعة الإسكندرية، وأثنت على العروض الثقافية والفنية المبهرة والتي تعكس حضارات الدول، مؤكدة استمرار إدارة الوافدين في تقديم كافة الخدمات للطلاب طوال دراستهم بالجامعة.

تفاصيل احتفالية الجاليات في الإسكندرية

وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن جامعة الإسكندرية، وعرض لأعلام الدول المشاركة، وكلمات لرئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والمنسق العام للجاليات، وممثل الدراسات العليا للطلاب الوافدين، وقام رئيس الجامعة بتكريمهم، كما تم تقديم عروض فنية لكورال جامعة الإسكندرية ضم طلاب من المصريين والوافدين، وفقرات فنية عن تراث وحضارة الجاليات المشاركة والتي تضمنت 16 عرضاً فنياً.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، وعدد من القناصل والمستشارين والملحقين الثقافيين للدول المشاركة، وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.