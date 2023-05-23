تفاصيل غرق طالبين أثناء الاستحمام في ترعة القاصد بالمنوفية 

لقي طالبان مصرعهما غرقا في ترعة القاصد بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، أثناء الاستحمام، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم استخراج الجثامين بعد البحث عنهما لمدة ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

غرق طالبين في بركة السبع

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين مصرع طالبين وهما «ك. ا» 16 عاما، و«ي. م» 16 عاما، ونحح الإنقاذ النهري بالمنوفية في استخراج الجثامين، وتم التحفظ عليهما ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الانتهاء من الإجراءات القانونية لتشييع الجثمانين

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالبين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة القاصد التابعة لدائرة المركز، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتستعد أسرة الطالبين لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول علي تصاريح الدفن لتشيع الجثمانين إلى مثواهما الأخير.