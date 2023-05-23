محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 84.3%

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3%، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، كما تم تكريم 31 طالبا بينهم حالات دمج والتربية الخاصة والإعدادية المهنية والإعدادية العامة.

نسبة النجاح 84.3 % للشهادة الإعدادية

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، أن نتيجة الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للشهادة الإعدادية، جاءت بنسبة نجاح 84.3% من إجمالي المتقدمين للامتحانات.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن 13795 طالبا أدوا امتحان الشهادة الاعدادية ببورسعيد موزعين على 68 لجنة، منهم 6648 طالبة و7147 طالبا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام «البابل شيت» ويتم التصحيح المميكن للعام الثاني على التوالي.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2023، ولأولياء أمورهم والمدرسين على هذه النتيجة، وطالب بالاستمرار في بذل الجهد والاعتماد على النفس، والبعد عن الدروس الخصوصية وتجار العلم الزائف.

حضر اعتماد النتيجة كل من الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي، نقيب المعلمين، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادي، وأحمد تاج الدين، مدير التعليم بإدارة بورفؤاد التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وتقدم «الوطن» خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس 2023 من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم، والذي خصصته المديرية فور اعتماد محافظ بورسعيد للنتيجة من خلال الرابط اضغط هنا.