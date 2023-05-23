خريطة الرادارات الحديثة بالطرق والمحاور.. اعرف مخالفات كل نوع

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن أنظمة الرادارات الجديدة تتواجد بعدد من الطرق والمحاور والكباري، من بينها محور الشهيد، ومحور شينزو آبي، وكوبري تاج سلطان، وطريق «القاهرة - السويس» للقادم في اتجاه سيتي سنتر ألماظة، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو، ومعظم الطرق السريعة بين المحافظات، ومحور «شبرا - بنها الحر»، وطريق الإسكندرية الزراعي، ومحور صفط اللبن.

أماكن تواجد الرادارات الحديثة على الطرق

وأضاف «هشام» أن خريطة أماكن الرادارات الحديثة، تتضمن طريق التسعين الشمالي، التسعين الجنوبي، طريق المطار، كوبري أكتوبر، الكورنيش، صلاح سالم، محاور القاهرة الجديدة، ومحور 26 يوليو، ودائري القليوبية.

الرادار الفرنسي «الساهر»

ولفت خبير المرور إلى أنواع الرادارات الحديثة الموجودة في مصر، موضحا أن أبرزها الرادار الفرنسي الذي يطلق عليه الرادار «الساهر»، ويعمل على بعض طرق القاهرة، وبعض الطرق السريعة بين المحافظات، ويمكن للرادار التقاط 100 مخالفة للسيارات في الدقيقة الواحدة، إضافة إلى رصد 8 حارات مرورية من على بعد 300 متر، و«الرادار الفرنسي 2» يرصد مخالفات تجاوز السرعة والتحدث في الهاتف أعلى الكباري، و«الرادار الألماني 1»، الذي يلتقط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان وتجاوز السرعات المقررة قانونا والتحدث في المحمول وعدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات في كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

أضاف أنه يوجد أيضا «الرادار الألماني 2» ويرصد مخالفات تجاوز السرعة والتحدث في الهاتف وحزام الأمان، و«الرادار الألماني 3» ويرصد جميع المخالفات المنتهية وتجاوز السرعة والانشغال أثناء القيادة وحزام الأمان.