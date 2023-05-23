عالم أزهري عبر قناة الناس: لا يوجد في الشرع ما يمنع وصاية الأم على أبنائها

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يوجد في الشرع ما يمنع الأم من القيام بالوصاية المالية على أبنائها حال وفاة الأب، لافتا إلى أن بعض الأئمة قالوا إنها تكون لمن هو أرجح عقلا وينمى ويزكى هذا المال ويحافظ عليه.

الوصاية تكون لمن هو أرجح عقلا

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «الوصاية تكون لمن هو أرجح عقلا وينمى ويزكى هذا المال ويحافظ عليه، هذان شرطان لو موجودين في أي شخص مش شرط العم والجد، طيب الأم دكتورة في الجامعة وقادرة تعمل كده ليه أدى الوصايا للجد اللي قد يكون كبيراً في السن ومش هيقدر ينمي المال».

وأوضح: «العلماء قالوا إن الجد هو مقام الأب في العرف بين الناس، وهو الذي يقوم بتدبير الشؤون والأحوال، وبعده يكون العم، طبقا للعرف».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.