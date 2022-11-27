العميد السابق لمعهد القلب يقدم الوصايا الـ 7 لزيادة المناعة في الشتاء: «كفاية تدخين»

مع دخول فصل الشتاء تزيد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والسعال والعطس عند الصغار والكبار على السواء، والتي ترجع إلى ضعف كفاءة جهاز المناعة، إذ يُعد جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول في الجسم ضد الهجمات الخارجية.

فى هذا التقرير يقدم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 7 وصايا لزيادة المناعة في الشتاء ضد الميكروبات، كالتالي:

تقوية المناعة في الشتاء

تجنب الإجهاد لتفادي ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يزيد الالتهاب.

فيتامينات ڤيتامين دال في البيض والسمك مع التعرض للشمس وأحيانًا أقراص تحت إشراف طبي وڤيتامين سي في البرتقال والليمون والموالح.

تجنب الكحوليات.

الامتناع عن التدخين.

ممارسة الرياضة.

النوم لفترات كافية.

السلام النفسي والتكيف مع الضغوط والصدمات النفسية والعاطفية.

أطعمة لتقوية المناعة

نصحت وزارة الصحة والسكان، في بيان سابق، بالحرص على تناول أنواع معينة من الطعام لتقوية جهاز المناعة، وأبرزها «اللحوم - الكبدة، الأسماك، البقوليات، الدواجن».

وأوضحت الوزارة أن هذه المأكولات تحتوي على نسبة كبيرة من عنصر الحديد، والذي يعد أحد أهم المعادن التي يحتاجها الجسم بشكل ضروري لتقوية المناعة والعديد من الوظائف الحيوية الأخرى، مكافحة العدوى.

كما نصحت بتناول الأطعمة الغنية بعنصر السيلينيوم، الموجود مثل: (الحبوب الكاملة - فطر عش الغراب - اللحوم)، حيث أن عنصر السيلينيوم من المركبات الطبيعية التي تقوي المناعة وتحمي من الأمراض.

كما نصحت الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بتناول الخضروات خاصة السبانخ، لاحتوائها على نسب عالية من عنصري اللوتين وزياكسانثين، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة جيدة من حمض الفوليك المقوي للحمض النووي.

وكذلك تناول الفلفل والطماطم، والكرنب إذ تعد من ضمن الأطعمة التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.