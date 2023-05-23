مسؤول أممي: صادرات الأمونيا الروسية توفر الغذاء لـ200 مليون شخص

قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات الأمونيا الروسية يمكن أن تُسهم في تصنيع أسمدة تكفي لإنتاج أغذية لـ200 مليون شخص.

إنتاج طعام لـ200 مليون شخص

وأضاف المسؤول الأممي، خلال اجتماع مجلس الأمن، بحسب وكالة «تاس»، قائلا «نود أن نلفت الانتباه بشكل خاص إلى إمدادات الأمونيا المنصوص عليها في اتفاقيات اسطنبول.. يمكن أن توفر هذه شحنات 2.5 مليون طن متري من المواد الخام الكافية لإنتاج 7 ملايين طن متري من الأسمدة، ومثل هذا الحجم من الأسمدة سيجعل من الممكن إنتاج طعام يكفي 200 مليون شخص».

إمدادات مستمرة

وأشار إلى أن «مثل هذه الإمدادات كان من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع الصادرات الغذائية الأوكرانية ولكن هذا لم يحدث».

وأضاف نيبينزيا «نقص الأمونيا في الأسواق العالمية وصل بالفعل إلى 70% حتى الآن خلال ما يقرب من عام من مبادرة البحر الأسود سارية المفعول بسبب النقص في الكميات الواردة».