ارتباك في الأسواق العالمية للذهب مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

تشهد أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من الارتباك مع ترقب صدور بيانات محلية وعالمية مؤثرة، وارتفعت الأوقية ارتفاعًا هامشيًا في البورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء، للحصول على مؤشرات قوية على توجهات الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 21 سجل 2550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2027 دولارًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا،

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 60 جنيهًا

وكانت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 60 جنيهًا، وبنسبة 2.3% بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، وتراجع لمستوى 2530 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2540 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، وبنسبة 0.1 % بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2018 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا.