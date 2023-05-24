«التموين» تكثف حملاتها على المزارع لمنع استخدام القمح كأعلاف

تشن مديريات التموين على مستوى المحافظات، حملات مكثفة لضبط القمح المجلس المهرب من المزارعين إلى المزارع السمكية أو المخزن داخل منازل المزارعين، أو ما ينقل من قمح بين المحافظات دون الحصول على تصريح من مديرية التموين التابعة له.

حظر نقل وتداول القمح المحلي

ووفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنَّه يحظر نقل القمح أو التصرف فيه دون علم مديرية التموين، مع التحويل للمسائلة القانونية امام النيابة العامة لكل من يستخدم القمح المحلي في غير المخصصات المقررة له وهو توريده لصالح الهيئة العامة السلع التموينية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي كثفت مديريات التموين على مستوى المحافظات من ضبطيات القمح المهرب، إذ تمكّنت كل مديرية على حده ن ضبط مئات الاطنان من القمح المهرب قبل التصرف فيه.

وضع الضبطيات تحت تصرف النيابة العامة

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنَّ القمح المحلي المضبوط في حملات الضبطيات في مختلف المحافظات يتم وضعه تحت تصرف النيابة العامة والتي تعمل على تحويل القمح لصالح الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين من أجل استخدامه في المنظومة التموينية لإنتاج رغيف العيش البلدي.