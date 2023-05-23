التنمية المحلية تتلقى تقريرا عن ضبط كميات من القمح خارج منظومة التوريد

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي أسيوط والدقهلية، في حصاد محصول القمح لهذا العام، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار ملف القمح هو الأهم حاليًا لتحقيق مخزون استراتيجي من القمح في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في إطار تدشين موسم حصاد القمح لعام 2023 بمختلف محافظات الجمهورية، وتشجيعاً لصغار المزارعين والموردين لزيادة الكميات الموردة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ضبط أقماح محظور تداولها

في أسيوط، تم ضبط 680 طنًا من القمح المحلي المحظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي في حملات تموينية قبل الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

حملات على المصانع والتجار

وفي الدقهلية، قامت أجهزة المحافظة بشن حملات على مصانع الاعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن وتم ضبط 342.5 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها دون الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمخالفة للقرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..