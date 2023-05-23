«التموين» تضبط كميات كبيرة من القمح المحلي المهرب في المحافظات

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تقريرا من مديرية تموين الوادي الجديد يفيد بضبط 235 طن قمح محلي قبل استخدامه في الأغراض غير المخصصة له.

وفي بيان لوزارة التموين، أكدت هند مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح أن الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تسير حملات يوميا لمنع تهريب القمح المحلي.

ضبط القمح المحلي المهرب

وفي الغربية، أكد محمد أبو هاشم ضبط 100 طن قمح محلى قبل استخدامه في الأغراض غير المخصصة لاستخدامه، مشيرًا إلى أن المديرية تسير حملات يومية على مصانع الاعلاف بالتنسيق مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح، فيما أكد مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن ضبط 37 طن قمح محلي مهرب.

في السياق، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بحظر استخدام القمح كأعلاف حيوانية أو كأعلاف للمزارع السمكية، وذلك ضمن القرارات الوزارية المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2023، والتي حددت الجهات المسوقة التي تستقبل الأقماح المحلية لصالح وزارة التموين مع حظر نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها.

حملات على المزارع السمكية

وأشار كمال، إلى أن مديريات التموين تقوم بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أي أقماح محلية، مؤكدا أن من يخالف القرارات الوزارية والتي تُجرم استخدام القمح المحلى في المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.