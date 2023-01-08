حفيدة أحمد رامي تبرز شجرة العائلة: «كلهم دكاترة ومهندسين وفنانين»

حلت سحر محمد رامي، ضيفة على برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، حيث تحدثت عن بعض ملامح الحياة الشخصية لجدها الشاعر الراحل أحمد رامي.

وقالت إن جدها أحمد رامي، كان متزوجا من عطيات حسن خطاب، أنجب ولدين وابنة، وهما الدكتور محمد رامي والمهندس توحيد رامي والمهندسة إلهام رامي.

وأضافت: «لدي أخ اسمه الدكتور أحمد رامي، والعائلة كلها دكاترة، وعمتي المهندسة إلهام، لديها رانيا والمهندس أحمد بهجت».

وقالت الإعلامية سناء منصور، إن والد الضيفة محمد رامي كان من كبار الجراحين، وقالت سحر محمد رامي إنها درست في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، كما حضرت شهادة الماجستير في العلوم السياسية.

وأضافت: «كنت أحلم بأن أعمل سفيرة في وزارة الخارجية، لكنني وجدت أن هذا المسار قد يؤثر على التوازن الأسري، فابتعدت عن هذا الأمر واتجهت إلى الموارد البشرية، ووجدت ان هناك ترابط كبير بين العلوم السياسية والموارد البشرية، لأنهما يتناولان حياة الناس وثقافة الشعوب، وأعتقد أنني ربطت المجالين ببعض».

وأشارت إلى أنها متزوجة من الدكتور أحمد منيب أستاذ الأشعة في جامعة عين شمس، وهو ابن المذيعة سهير الإتربي: «ابنتي الكبرى ندى تخرجت في الجامعة الأمريكية ولديها ماجستير علم نفس، وتعيش في كندا مع زوجها، وهي فنانة وتلعب على البيانو، كما أنها ملحنة، وتغني في مهرجانات خارج مصر، ومؤخرا حصل فيلمها على جائزة بوردو (قدمت الموسيقى التصويرية)، كما أنها تحب التمثيل وشاركت في أحد مسلسلات رمضان».

وأكدت: «ابنتي الثانية حصلت على ماجستير الفنون التطبيقية من الجامعة الأمريكية، وتحضر شهادة الماجستير في كندا ولديها معارض فنية، كما أنها بطلة تنس، وابنتي الثالثة مهندسة تعلمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها شهادة ماجستير، كما أنها ترقص باليه في الأوبرا، وتلعب على البيانو».