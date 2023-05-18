صاحب «معجم قبائل مصر» ينشر 100 عائلة منسوبة للأشراف.. هل تنتمي لها؟

نشر المهندس أيمن زغروت الحسيني صاحب كتاب «معجم قبائل مصر» أهم العائلات التي قال إنها تنتمي إلى قبيلة الأشراف داخل معجمه المكون من 960 صفحة، ويتخطى عدد العائلات به لأكثر من ألف عائلة شريفة.

وتضمن الكتاب العديد من المحاور الرئيسية ومنها «علم النسب عند العرب - علم النسب عند الفقهاء - علم النسب عند الحكومات - واجبات علوم النسب - صفات التشابه- العائلات التابعة لنسب النبي الكريم».

عائلات تابعة لنسب النبي

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي أبرز العائلات التي تنتمي لقبيلة الأشراف بحسب ما ورد في كتاب «معجم قبائل مصر» برقم الصحفة التي تتواجد بها العائلات.

1 - آل أباظة الدمنهوري

من السادة آل قرشلة الأدارسة الحسنيين - صفحة 39

2 - آل إبراهيم محمد إسماعيل

من السادة العزازية الرضويين الحسينيين - صفحة 41

3 - آل إبراهيم خليل الشاذلي

من السادة القنائية الديباجيين الحسينيين - صفحة 41

عائلات تنتمي لنسب النبي

4 - إبراهيم

من السادة قبيلة الفرجان الأدارسة الحسنيين - صفحة 42

5 - آل إبراهيم

من السادة المخادمة الجمامزة الأعرجيين الحسينيين - صفحة 42

6 - السادة الأبطحية

من السادة الأشراف الرضويين الحسينيين - صفحة 43 - 44 - 45

7 - آل الأبعج

من السادة قبيلة البراعصة الأدارسة الحسنيين - صفحة 45

عائلات من نسب السادة الأشرف8 - أبو الحسن

من السادة قبيلة الضعفا الفواتير الأدارسة الحسنيين - صفحة 45

9 - أبو بكر

من السادة قبيلة حبون الأدارسة الحسنيين - صفحة 45

10 - أبو بكر

من السادة قبيلة الضعفا الفواتير الأدارسة الحسنيين - صفحة 45

11 - آل الأبيض

من السادة العنقاويين النمويين القتادات الحسنيين - صفحة 46

12 - الأجهورى

من السادة الدسوقية الرضويين الحسينيين - صفحة 46

13 - الأجيرب

من السادة قبيلة الفواخر الفواتير الأدارسة الحسنيين - صفحة 46

14 - الأحامدة

من السادة قبيلة الرياشات الأدارسة الحسنيين - صفحة 47

15 - آل أحمد العزازى

من السادة العزازية الرضويين الحسينيين - صفحة 47

16 - آل أحمد حسن

من السادة الكراوين الجمامزة الأعرجيين الحسينيين - صفحة 47

17 - آل أحمد فراج

من السادة البدور الجمامزة الأعرجيين الحسينيين - صفحة 47

18 - آل أحمد مغنم

من السادة المخادمة الجمامزة الأعرجيين الحسينيين - صفحة 47

19 - أبو أحمد

من السادة آل المحمودى الأبطحية الرضويين الحسينيين - صفحة 48

20 - آل الأحمدى

من السادة المسلمية الرضويين الحسينيين - صفحة 48

21 - الأحمر

من السادة العنقاويين النمويين القتادات الحسنيين - صفحة 48

22 - الأحمر

من السادة المخادمة الجمامزة الأعرجيين الحسينيين - صفحة 48

23 - الأحول

من السادة قبيلة خويلد الأدارسة الحسنيين - صفحة 48

24 - الأشراف الأدارسة

جذم عظيم من السادة الأشراف الحسنيين - صفحة 53

25 - آل الأزهرى

من السادة الأشراف الرضويين الحسينيين - صفحة 56

26 - آل الاسمر

من السادة اليافعية الرضويين الحسينيين - صفحة 59

27 - أسمير

من السادة قبيلة الفرجان الأدارسة الحسنيين - صفحة 59

28 - السادة الإسنوية

من السادة اليافعية الرضويين الحسينيين - صفحة 59

29 - آل الأشعرى

من السادة السنبسية الموسويين الحسينيين - صفحة 60

30 - أبو إصبع

من السادة العنقاويين النمويين القتادات الحسنيين - صفحة 62

31 - آل أصيل

من السادة اليافعية الرضويين الحسينيين - صفحة 62

32 - الأطرش

من السادة قبيلة الرياشات الأدارسة الحسنيين - صفحة 62

33 - الأعرج

من السادة العمارات الجمامزة الأعرجيين الحسينيين - صفحة 63

34 - الأعرج

من السادة قبيلة حبون الأدارسة الحسنيين - صفحة 63

35 - الأعمى

من السادة قبيلة حبون الأدارسة الحسنيين - صفحة 63

36 - الأعيور

من السادة العمارات الجمامزة الأعرجيين الحسينيين - صفحة 63

37 - آل الأقرع

من السادة المخادمة الجمامزة الأعرجيين الحسينيين - صفحة 73

38 - أوريدة

من السادة قبيلة حبون الأدارسة الحسنيين - صفحة 84

كيفية تسجيل لسمك في نقابة الأشراف

كان محمد رجب مدير مكتب نقيب الأشراف، قد أكد أن التسجيل في نقابة الأشراف يختلف من شخص عن الآخر، ففي حال أنه كان هناك شخص لديه أحد من أقاربه مُسجل في نقابة الأشراف سواء أب أو أم أو غيرهما فإنه يجب أن يتوجه إلى نقابة السادة الأشراف بصورة من شهادة النسب وصورة من بطاقته للحصول على مستند إثبات لنسب النبي الكريم.

وأضاف «رجب» خلال تصريحات لـ«الوطن» بأنه في حال عدم وجود أحد من أقارب الشخص مُسجل في نقابة الأشراف فيستوجب عليه أن التوجه إلى مقر نقابة الأشراف الذي يقع بجانب مشيخة الأزهر بأمتار قليلة، وتقوم النقابة ببحث طلبه وتستغرق نحو 30 يومًا لبحث النسب والتأكد من كل الأسماء في عمود النسب.

وتابع:«في كل اسم موجود في النقابة عمود نسب ومدون بجانبه تاريخ ميلاده أو وفاته ومكان الإقامة، ولا نعطي شهادة النسب إلا لأشخاص معينة».