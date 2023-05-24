استكمال محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع في قتل زوجة شقيقه fمنطقة الهرم، بسبب خلافات بينهما.

ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم 24 مايو لورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية.

التعدي على المجني عليهم بسلاح أبيض

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، والمقيدة برقم 2281 لسنة 2020 كلي السادس من أكتوبر، أنّ المتهم في دائرة قسم شرطة الهرم، قتل شقيقه ووالدته بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية بينهم.

قتل عمد

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم بقتل شقيقه عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعد أن أصابه بطعنات نافذة أودت بحياته، وقتل والدته حينما حاولت الزود عن نجلها بعد الاستغاثة بها، فسدد لها عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، محدثًا إصابتها في مواطن الحياة التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

الشروع في القتل

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم شرع في قتل زوجة شقيقه حينما حاولت الدفاع عن زوجها وحماتها، فسدد لها عدة طعنات لكنه لم يتمكن من قتلها لسبب لا دخل لإرادته به وهو تداركها للعلاج، وهروبها من أمامه أثناء تسديد الطعنات لها في جانبها الأيسر.