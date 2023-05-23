تفاصيل القبض على أطراف مشاجرة بالهرم.. أشعلوا سيارة ملاكي

نشبت مشاجرة بين طرفين، أطلق طرف منهم أعيرة نارية في الهواء، وأشعلوا النيران في سيارة ملاكي بمنطقة الهرم، جرى القبض على أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مشاجرة واشتعال سيارة ببرك الخيام، بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

سر سرقة موتور غطس

وبالانتقال والفحص، تبين وجود مشاجرة بين طرف أول مزارع 60 سنة، عامل 20 سنة، عامل 22 سنة، طرف ثاني عاطل 40 سنة بحوزته طبنجة وطلقات نارية، عاطل 20 سنة، بحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية، عاطل 30 سنة، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، بسبب اتهام الرابع للثالث بسرقه موتور غاطس من قطعة أرض ملك الرابع، تطورت إلى مشاجرة.

وأطلق الرابع والخامس أعيرة نارية في الهواء، وأضرما النيران في سيارة ملاكي ملك أحدهم، ألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.