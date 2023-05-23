حبس شخص بتهمة قتل شاب بسبب خلافات الجيرة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في القنطرة غرب بالإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شاب في مشاجرة قبل يومين.

وناقشت جهات التحقيق، المتهم في الاتهامات الموجهة إليه بقتل شاب في العقد الثاني من العمر وإصابة شقيقه ووالده بإصابات بالغة وطعنات بسلاح أبيض، نقلا على إثرها إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الإسماعيلية.

خلافات الجيرة سبب الجريمة

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات جيرة بينهم، وتجدد المشادات خلال الفترة الماضية، فيما تحفظت النيابة على السلاح المستخدم في الجريمة.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق أول أمس، الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، ويدعى يوسف.ع.س 19 سنة، طالب، لبيان سبب وفاته، وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في الواقعة.

وطلبت جهات التحقيق، تحريات المباحث الجنائية حول جريمة القنطرة وملابستها، كما طلبت استدعاء عدد من شهود العيان والجيران لسؤالهم حول الواقعة والمشاجرة.

كردون أمني في محيط القرية

وفرضت مديرية أمن الإسماعيلية، كرودنًا أمنيًا في محيط عزبة أبو رشيد التابعة لدائرة مركز القنطرة غرب في الإسماعيلية، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين مرة أخرى.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، باستمرار تواجد القوات في مكان الواقعة، لحين انتهاء جميع التحقيقات، فيما شيع الأهالي جثمان المجني عليه مساء أمس، بمقابر الأسرة بمنطقة نمرة 2 في القنطرة غرب