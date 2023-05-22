تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل الطفل زياد في الخانكة إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، تأجيل نظر محاكمة عاطلين بتهمة قتل الطفل زياد أشرف في مركز الخانكة، لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي إلى جلسة 17 يونيو المقبل للاستعداد والمرافعة.

الدفاع يطلب عرض المتهم الأول على مصلحة الطب النفسي

وطلب ممثل النيابة العامة، تأجيل نظر قضية مقتل طفل على يد عاطلين بالخانكة لسرقة هاتفه المحمول، للاستعداد، وكذلك طلب دفاع المتهم للمرافعة، كما طلب عرض المتهم الأول على مصلحة الطب النفسي للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية وفقا لما أقره دفاعه حول تعاطية للمواد المخدرة وتأثيرها على مدى سلامة قواه العقلية، فيما تمسك دفاع المتهم الثاني بحضور المحامي الأصيل لإبداء طلباته والدفاع عن المتهم والاستعداد والمرافعة.

إحالة المتهمين لمحكمة جنايات بنها

وأحال المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمان وهما «محمد ع ح» و«محمد ا ش»، لمحكمة الجنايات، لأنهما فى غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجنى عليه الطفل زياد أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية، إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، وهي هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه وقاما باصطحابه إلى حيث مكان مقتله، وما إن وصلا رفقته حتى قام المتهم الثانى بإسقاطه أرضًا وقام المتهم الأول بالجلوس عليه صوب قدمه ممسكًا يداه حال قيام المتهم الثانى بالإطباق على عنقه بيده مستمرا فى الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.