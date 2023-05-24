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مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر سقوط حافلة في واد بإقليم جامو وكشمير

كتب:

أ ش أ
09:36 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
الهند

الهند

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة؛ إثر انحراف حافلة عن الطريق وسقوطها في واد عميق بإقليم جامو وكشمير.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى في منطقة كشتوا لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات.

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بقلم أ ش أ