مصرع 9 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية شمال الهند

لقى ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في حادث انفجار ضخم وقع بمصنع للألعاب النارية في ولاية البنغال الغربية شمالي الهند.

انفجار ضخم بمصنع للألعاب النارية في الهند

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية اليوم الأربعاء، أن إدارة المباحث الجنائية فتحت تحقيقا في الحادث، بناء على توجيهات من حكومة الولاية، لتحديد أسباب وملابسات الانفجار.

تفاصيل الانفجار

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، وتم اعتقال مالك المصنع للتحقيق معه.