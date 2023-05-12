«الخارجية الأمريكية»: نتطلع لاتخاذ خطوات لتعميق التعاون الأمني مع الهند

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تطلعها لاتخاذ خطوات لتعميق التعاون الأمني والشراكة مع الهند، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك في معرض تصريحات صحفية أدلى بها فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن ونشرت اليوم الجمعة.

وقال باتيل: «نتطلع لزيارة رئيس الوزراء الهندي للولايات المتحدة الأمريكية، ونتطلع كثيرا لاستضافته وأعضاء الحكومة الهندية لأن هناك شراكة مهمة بين الولايات المتحدة والهند ونتطلع لاتخاذ خطوات لتعميق هذه الشراكة».

تعميق التعاون الأمني بين البلدين

واعتبر نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هذه الزيارة الرسمية ستتيح فرصة كبيرة للتحدث بشأن عدد من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعميق التعاون الأمني بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة أيضا بحث القضايا المتعلقة بالتجارة وأزمة المناخ وعدد من المجالات الأخرى.

بايدن وقرينته يستضيفان رئيس وزراء الهند

جدير بالذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته سيستضيفان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الشهر المقبل، التي تتضمن مأدبة عشاء رسمية يوم 22 يونيو، وهذه الزيارة تدعم الشراكة الوثيقة بين البلدين وتعزز التزامهما بالعمل لكي تكون منطقة الاندو - باسيفيك منطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة وآمنة، وذلك بالإضافة إلى تأكيد عزمهما على العمل من أجل رفع مستوى الشراكة التكنولوجية الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكة في مجالات الدفاع والطاقة النظيفة والفضاء.