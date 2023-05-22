«الصحة» تحذر من 3 أعراض إذا ظهرت عليك توجه للمستشفى فورا: مرض خطير

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن أعراض مرض الربو، قائلة في تقرير رسمي، في حال ظهور هذه الأعراض لديك لابد من استشارة الطبيب والذهاب فورا إلى المستشفى لأخذ العلاج المناسب للحالة المرضية.

3 أعراض مهمة لا تتجاهلها حال ظهورها

وحددت وزارة الصحة والسكان، 3 أعراض حال ظهورها على الشخص لابد من عدم تجاهلها أو التغافل عنها وجاءت على النحو التالى:

- السعال - الصفير عند التنفس - ضيق التنفس

الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح

وتابعت وزارة الصحة والسكان لابد من الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح حيث أن هذه الأعراض دليل على الإصابة بمرض الربو، لافتة الى أن بعض الحالات تعانى من أعراض الربو عند التعرق نظرا للتعرض الى محفزات معينة كالحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح، والبعض الاخر لا يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجا يوميا.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الحصول على العلاجات الخاصة بمرض الربو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الوصفات التي يتم مشاركتها بين المواطنين وبعضهم البعض، مؤكدا أنه لابد من استشارة الطبيب قبل الحصول على أي علاج للحفاظ على الصحة العامة للجسم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال كافة الخطوط الساخنة لها للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.