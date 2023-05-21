«الصحة» تحذر من أضرار الإفراط في تناول الشاي.. اعرف المعدل المسموح به

يحتفل العالم في الحادي والعشرين من مايو، باليوم العالمي للشاي، والذي يعد من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للشاي، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا أوضحت فيه أضرار الإفراط في تناول الشاي.

وحددت وزارة الصحة أضرار الإفراط في تناول الشاي، والتي جاء من بينها اضطرابات في المعدة والتوتر والقلق.

أضرار الإفراط في تناول الشاي

- الإفراط في تناول الشاي الأسود يضعف امتصاص الحديد بالجسم.

- حدوث اضطرابات في المعدة، إذ إنّه يتسبب في حدوث تقلصات بالمعدة إضافة إلى مشكلات الغازات والغثيان والقيء.

- الإصابة بنقص الحديد وتلون الأسنان «اصفرار الأسنان».

- وينضم الإصابة بانخفاض مستويات البوتاسيوم إلى أضرار الإفراط في تناول الشاي، إلى جانب أن الإفراط في تناول الكافيين بشكلٍ عام يؤدي إلى الإصابة بالتوتر والقلق فضلًا عن الإصابة بالأرق.

نصائح لتجنب أضرار الإفراط في تناول الشاي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن الحد من تناول الشاي واستبداله بالمشروبات الصحية، أو استبدال الشاي الأسود بالشاي الأخضر، وهو مفيد للجسم بشرط عدم الإسراف فيه أيًضا، مشيرة إلى أنّه لا بد من الاعتماد على الخضراوات والفواكه الطازجة للتقليل من التقلق والتوتر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن تناول الشاي لكن بحذر وبمعدل كوب خلال اليوم، لتجنب أضرار الإفراط في تناول الشاي، فالشاي غني بمواد الأكسدة لذا يجب الحذر والتقليل بقدر الإمكان من تناوله والاعتماد على العصائر الطازجة في حال الرغبة في تناول المشروبات، مؤكدة أنّ الإسراف في تناول الشاي الأسود يؤدي إلى الإصابة بالجفاف والانتفاخ.