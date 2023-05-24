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«معلومات الوزراء»: 6.9 مليار دولار حجم صادرات قطاع مواد البناء عام 2022

كتب:

أسماء زايد
09:49 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
مواد البناء

مواد البناء

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ هناك 6.9 مليار دولار حجم صادرات قطاع مواد البناء عام 2022، بنسبة زيادة 7.1% مقارنة بـ6 مليارات و516 مليون دولار عام 2021.

صادرات مصر من الملابس الجاهزة تحتل المرتبة الأولى 

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته  الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ صادرات مصر من الملابس الجاهزة تحتل المرتبة الأولى  من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 58%، لافتة إلى أنَّها شهدت ارتفاعًا بنسبة 10.5% لتصبح 1.3 مليار دولار في 2022 مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار في 2021.

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بقلم أسماء زايد