«معلومات الوزراء» يوضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البوابة القانونية للتشريعات

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن البوابة القانونية للتشريعات المصرية، تعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية عربية وأفريقية، تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح المركز في تقرير صادر عنه، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، يساعد مستخدم البوابة على ما يلي:

- تسهيل البحث وإتاحة ظهور نتائج أكثر دقة وأكثر فاعلية، إذ يجري تزويد خوارزميات الذكاء الاصطناعي بعدد من المرادفات اللغوية ومعانيها، ومرادفاتها القانونية، ما يجعله أكثر قدرة على فهم المصطلحات القانونية، بشكل ينعكس على دقة النتائج.

- يوفر للباحث النتائج ليس فقط بناء على الكلمات التي يبحث بها المستخدم، بل يوفر له نتائج البحث التي ظهرت بها مرادفات أو معاني الجمل التي يبحث عنها المستخدم.

وبالنسبة لخدمة البحث المتقدم، يوفر الذكاء الاصطناعي عددا من الخيارات، لتدقيق نطاق البحث، والوصول إلى أفضل النتائج، ويستخرج الذكاء الاصطناعي، ويستعرض كل ما له صلة على البوابة من تشريعات وأحكام «إدارية عليا- نقض- دستورية عليا»، وفتاوى مجلس الدولة.

- يمكن استخدام البحث المتقدم، في البحث من خلال رقم الطعن ورقم الفتوى- ورقم الملف وتاريخ الجلسة.

- تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإظهار وبيان العلاقات السابقة واللاحقة بين التشريعات، وتوضح التطور الذي طرأ على التشريع، سواء بالتعديل أو الإلغاء، وكذلك التشريعات ذات الصلة ببعضها البعض.

- تفعيل هذه الخاصية في التطوير الجاري بالنسبة للأحكام، في علاقتها ببعضها، أو في علاقاتها بالتشريعات والمواد المختلفة لكل تشريع، كما يعطي مستخدم القاعدة نظرة عامة ودقيقة على تطبيقات الأحكام للتشريعات المختلفة.

إتاحة خدمات مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي

-خدمة الباحث المساعد، وتعرف الذكاء الاصطناعي على هوية الباحث، وتوفر لمستخدمين البوابة توفير الوقت والجهد حيث يتم ترتيب نتائج ظهور البحث وفقاً للاحتياجات الشخصية لكل مستخدم.

- يصمم الذكاء الاصطناعي المجموعات المتخصصة التي تحتوي على كل ما له صلة بموضوع قانوني معين، من أحكام وتشريعات ومحتوى متوفر على قواعد بيانات البوابة، بشكل منظم ومرتب.

- تقدم البوابة المساعدة في إعداد المستندات القانونية، وتوفر النماذج والصيغ القانونية المختلفة.

- ستوفر البوابة قريبا، خدمة الترجمة الفورية للنص القانوني، فيقوم المستخدم باختيار النص المراد ترجمته ثم يظهر له النص مترجم، وترجمة المستندات القانونية التي توفرها البوابة، وتعد هذه الخدمة حاليا في طور التجربة، ويعتمد في تقديمها بشكل لحظي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، على أن تتضمن الخدمة عدة لغات وفقًا للتصور المستقبلي لها.